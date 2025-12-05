LeBron James voor het eerst in 19 jaar onder de 10 punten

TORONTO (ANP/AFP) - Basketbalvedette LeBron James heeft door een score van 8 punten tegen Toronto Raptors een bijna negentien jaar oude reeks zien eindigen. De 40-jarige speler van Los Angeles Lakers maakte sinds januari 2007 in 1297 duels steeds minstens 10 punten.

James had in de laatste seconden in het uitduel met Toronto in de NBA nog een kans om de reeks in stand te houden, maar hij speelde de bal af naar Rui Hachimura. De Japanner zorgde er bij het horen van de zoemer met een driepunter voor dat de Lakers het duel wonnen: 120-123.

James leek niet te zitten met het einde van de reeks, waarmee hij voorlopig wel recordhouder blijft. De al langer gestopte grootheid Michael Jordan staat tweede met 866 achtereenvolgende wedstrijden met minstens 10 punten.

"We hebben gewonnen. Ik wil gewoon altijd de juiste keuze maken in een wedstrijd. Zo is het spel mij geleerd", zei James, topscorer aller tijden van de NBA.