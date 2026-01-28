ECONOMIE
Inwoners Bonaire prijzen rechter om erkenning discriminatie

Samenleving
door anp
woensdag, 28 januari 2026 om 17:21
anp280126164 1
DEN HAAG (ANP) - Inwoners van Bonaire die betrokken waren bij de klimaatzaak tegen de Nederlandse overheid, zijn verheugd over de erkenning die zij van de rechtbank in Den Haag hebben gekregen. "Wij voelen ons tweederangsburgers en moeten altijd vechten om dingen voor elkaar te krijgen. Dat de rechter zei dat wij worden gediscrimineerd, dat vond ik te gek. Dat dwingt respect af", reageert kunstenares Jackie Bernabela, die in traditionele klederdracht het vonnis heeft bijgewoond.
"Eilandjes zoals wij zitten in de frontlinie van klimaatverandering", vervolgt ze. "Wij worden als eerste weggespoeld, niet de grote landen die al die CO2 uitstoten." Bernabela hoopt dat de uitspraak ook zal leiden tot meer actie om inwoners van andere eilanden te beschermen.
Eilandgenoot Onnie Emerenciana is ook zeer te spreken over de uitspraak. "De rechter zegt keihard tegen Nederland: je discrimineert mensen." Emerenciana is boer en zegt in zijn werk al veel nadelen te ondervinden van klimaatverandering, zoals uitdroging van de bodem.
