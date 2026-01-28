17-jarige jongen aangehouden om beschieting en explosie Alkmaar

ALKMAAR (ANP) - De politie heeft op woensdagmorgen een 17-jarige jongen uit Alkmaar aangehouden. Hij wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij een explosie en beschieting van een woning aan de Bannewaard in zijn thuisstad. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

In de nacht van 18 op 19 november 2025 ging rond 02.45 uur een explosief af bij de voordeur van de woning in de wijk Huiswaard. Later bleek dat er ook op de woning was geschoten. Daarbij raakten geen bewoners gewond. Het huis is door zowel de explosie als de beschieting ernstig beschadigd geraakt. De kogels zaten in meerdere muren en ruiten van de woning.

De jongen zit nog vast; zijn betrokkenheid bij de zaak wordt verder onderzocht.