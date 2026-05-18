Inwoners Engelen overhandigen petitie voor gastvrije asielopvang

DEN BOSCH (ANP) - Aan de gemeenteraad van Den Bosch is maandag een petitie overhandigd met het verzoek de vijftig jonge asielzoekers die de gemeente wil opvangen, gastvrij te ontvangen. De petitie is zo'n achthonderd keer ondertekend. Volgens de indieners vooral door inwoners van het dorp Engelen, waar de opvang is gepland.

Maandag spreken meerdere mensen in tijdens een raadsvergadering over de opvanglocatie, die op een industrieterrein moet komen. Veel van hen zijn tegen de opvang.

Een van de insprekers die de petitie hebben overhandigd, hoopte dat Engelen geen Loosdrecht zou worden. Een ander zei dat de petitie een "hart onder de riem" was namens de 'zwijgende meerderheid'. Ook zei ze dat de gemeente gewoon door moet gaan met de opvangplannen. "Geweld en intimidatie mogen niet lonen."

In Engelen waren de laatste tijd meerdere azc-protesten. De mobiele eenheid greep een aantal keer in, ook omdat de naastgelegen A59 een keer werd geblokkeerd. Vorige week ging er ook een explosief af bij het pand.