Trump zegt af te zien van geplande aanval dinsdag op Iran

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat een op dinsdag voorziene aanval op Iran niet doorgaat. Er zijn momenteel diplomatieke inspanningen om Iran en de VS tot een overeenkomst te brengen. De aanval is volgens hem tot nader order uitgesteld. Trump waarschuwde dat de VS klaarstaan voor nieuwe aanvallen op Iran indien er geen deal gesloten kan worden.

Pakistan heeft een Iraans antwoord op voorstellen van Washington overgebracht. Het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft maandag laten weten dat de onderhandelingen tussen de strijdende partijen nog steeds voortduren.

Sinds vorige maand is er een bestand tussen de landen, maar de directe onderhandelingen zijn vastgelopen en Pakistan blijft nu als tussenpersoon bemiddelen.

Iraanse media hebben maandag melding gemaakt van acties van de luchtafweer, vanwege drones boven het eiland Qeshm in de Straat van Hormuz.