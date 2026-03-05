Sri Lanka meldt dat nog een Iraans marineschip nadert

COLOMBO (ANP/AFP) - Een tweede Iraans marineschip bevindt zich vlak buiten de territoriale wateren van Sri Lanka. Dat meldde een Sri Lankaanse minister in het parlement, zonder verder in detail te treden. Een ander Iraans oorlogsschip werd deze week door een Amerikaanse onderzeeër tot zinken gebracht bij de eilandstaat.

Het tweede schip heeft volgens officiële bronnen zo'n honderd bemanningsleden aan boord. Er wordt rekening mee gehouden dat het net als de gezonken IRIS Dena doelwit kan worden van een Amerikaanse aanval. President Anura Kumara Dissanayake houdt donderdag topoverleg over een Iraans verzoek om het schip een veilig heenkomen te bieden bij Sri Lanka.

Op dat eiland krijgen tientallen overlevenden van de Amerikaanse aanval op de IRIS Dena medische hulp. Zij worden bewaakt door commando's en politiemensen. Het dodental door de aanval staat op 84. Iran heeft de Amerikanen gewaarschuwd dat ze het precedent dat ze hebben geschapen met de aanval "bitter zullen betreuren".