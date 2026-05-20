Inwoners Vilnius opgeroepen te schuilen vanwege dronemelding

VILNIUS (ANP) - Inwoners van de Litouwse hoofdstad Vilnius werden woensdag korte tijd opgeroepen te schuilen vanwege een dronemelding. Onder meer de Litouwse president en premier gaven gehoor aan die oproep, nadat ook in het parlement het luchtalarm was afgegaan, melden staatsmedia. Ook het vliegveld nabij de stad sloot enige tijd.

Op beelden bij Lietuvos Rytas is te zien hoe mensen samenscholen in een parkeergarage. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken.

Volgens de minister van Defensie van het land vloog het onbemande toestel richting Lentvaris, een voorstadje ten zuidwesten van Vilnius. De drone zou nu de andere kant op vliegen en worden achtervolgd door NAVO-gevechtsvliegtuigen.

Dinsdag nog werd in het Estse luchtruim door een NAVO-toestel een drone neergehaald. Oekraïne verontschuldigde zich later voor het voorval, en sprak van opzettelijke sabotage door Rusland, dat de aansturing van drones zou verstoren, waardoor deze onbedoeld elders terechtkomen.