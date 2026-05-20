Lookalike: Buffel met Trump-kapsel zorgt voor gekte in Bangladesh, zie beelden

door Désirée du Roy
woensdag, 20 mei 2026 om 10:57
Op een boerderij in Bangladesh is een doldwaze media-hype ontstaan vanwege een Trump-lookalike. Het bijzondere is dat het niet om een mens gaat, maar om een buffel. En wát voor buffel.
Het dier trekt momenteel massa’s nieuwsgierigen vanwege zijn opvallende uiterlijk: een rossige kuif, roze huid en een uitstraling die volgens bezoekers verdacht veel doet denken aan de Amerikaanse president Donald Trump.

Goeie koop

De inmiddels wereldberoemde buffel woont op een boerderij van Ziauddin Mridha, die het dier ongeveer tien maanden geleden kocht op een lokale veemarkt. Dat de buffel ooit een toeristische attractie zou worden, had hij toen waarschijnlijk niet gedacht. Toch staat het erf inmiddels vol met bezoekers die selfies maken, het dier aaien en vooral lachen om de opvallende gelijkenis.

Buffalo Donald

“Mijn jongere broer noemde hem voor de grap Donald Trump, nadat hij de vacht op zijn hoofd zag’’, vertelt de eigenaar.
Volgens bezoekers houdt de vergelijking verrassend goed stand. Een man die speciaal langskwam om de buffel te bekijken zegt: ‘Zijn gelaatstrekken en zijn kapsel komen overeen met die van de president’. Al ziet hij ook een belangrijk verschil: ‘De buffel is erg rustig en beleefd. Dat past dan weer niet bij Trump.’

Offerfeest

Ook andere bezoekers moesten aanvankelijk weinig hebben van de vergelijking. “Maar nadat ik de buffel in het echt heb gezien, lijkt hij inderdaad op Trump. De naam past goed bij het dier’’, zegt een vrouw volgens de krant Prothom Alo.
Lang zal de buffel waarschijnlijk niet van zijn roem kunnen genieten. Het dier staat namelijk gepland om binnenkort te worden geslacht voor het Offerfeest.
Bron: AD

