Monitor: fundamentele kinderrechten staan in Nederland onder druk

AMSTERDAM (ANP) - De staat van kinderrechten in Nederland is zorgwekkend, stelt het Kinderrechtencollectief. Volgens voorzitter Marc Dullaert ontbreekt het de politiek aan prioriteit. "Er zijn plannen genoeg, maar die worden in Nederland niet uitgevoerd. Er is een uitvoeringsverlamming, maar intussen tikt de tijd voor kinderen wel verder."

Het Kinderrechtencollectief laat met de monitor Kinderrechten in Beweging jaarlijks zien hoe ver de overheid is met het opvolgen van adviezen van het VN-Kinderrechtencomité. Dullaert zegt dat Nederland door het comité al meerdere keren is opgeroepen om meer voor kinderen te doen, maar de overheid geeft daar niet genoeg gehoor aan. Onder meer het recht op onderwijs, bescherming tegen armoede, bescherming tegen online seksuele uitbuiting en het bieden van menswaardige asielopvang staan structureel onder druk, is de uitkomst van de monitor.

Het recht op onderwijs wordt in Nederland stelselmatig geschonden, aldus Dullaert. Bijna 280.000 kinderen kunnen geen passende plek in het onderwijs krijgen. "Nederland kampt al jaren met een gigantisch lerarentekort, met name in het speciaal onderwijs." Dullaert spreekt daarnaast van een groeiende kansenkloof in het onderwijs, veroorzaakt door armoede. "In Nederland leeft één op de 28 kinderen in armoede. Er wordt weinig gedaan om dat te bestrijden. Zoiets als ontbijt op school is mooi, maar het blijft symptoombestrijding. Er zijn groepen kinderen in de samenleving die veel minder kansen hebben dan anderen."

Online seksueel misbruik of seksuele intmididatie

De helft van de jongeren tussen de 12 en 25 jaar krijgt te maken met online seksueel misbruik of seksuele intimidatie. "Er is een verschuiving van misbruik naar de onlinewereld," aldus Dullaert. "Nederland is daar niet genoeg op voorbereid." Een wetsvoorstel van de Europese Unie om het misbruik aan te pakken wordt niet door Nederland gesteund. Dullaert: "Nederland vindt dat privacyredenen zwaarder wegen dan de veiligheid van miljoenen kinderen." Daardoor zou kindermisbruikmateriaal moeilijk te detecteren en verwijderen zijn.

In Nederland zitten ongeveer 7700 asielkinderen in "kindonvriendelijke noodopvang". De maximale verblijfsduur van zes maanden wordt "continu overschreden" en door langere wachttijden in de asielketen zijn kinderen soms meer dan drie jaar gescheiden van hun ouders, meldt het collectief. "Kinderen slapen in een sporthal, zonder privacy, adequaat onderwijs en gezondheidszorg," zegt Dullaert. "Ook dit ligt, dankzij het kabinet, al meer dan een jaar stil."