Inzamelingsactie gestart voor slachtoffers Tarwekamp

DEN HAAG (ANP) - Er is een inzamelingsactie opgezet voor slachtoffers van de explosies aan de Tarwekamp in Den Haag. De lokale hulpstichting Lichtpuntjes voor Mariahoeve zamelt het geld in om spullen voor de getroffen bewoners te kunnen kopen.

Het gaat bijvoorbeeld om warme kleding, voedsel, verzorgingsproducten, schoolspullen en medicijnen, zo valt te lezen op de actiepagina. Volgens de lokale vrijwilligersorganisatie is er echter meer hulp nodig om het leven van de gezinnen opnieuw op te kunnen bouwen.

Inmiddels is er bijna 19.000 euro ingezameld.