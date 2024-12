DEN HAAG (ANP) - Hulpdiensten hebben zaterdagavond een vijfde overleden persoon onder het puin van de explosies aan de Tarwekamp vandaan gehaald. Dat ziet een ANP-verslaggever.

Eerder werden al vier lichamen geborgen. Rond 18.00 uur vonden reddingswerkers iemand die nog in leven was. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.