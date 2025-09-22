ECONOMIE
Inzamelingsactie voor jaarlijkse vuurwerkshow Erasmusbrug gestart

Samenleving
door anp
maandag, 22 september 2025 om 22:10
anp220925213 1
ROTTERDAM (ANP) - Maandagavond is een inzamelingsactie begonnen om 'het Nationale Vuurwerk' dit jaar door te laten gaan. Elk jaar luidt Rotterdam op de Erasmusbrug het nieuwe jaar in met een vuurwerkshow onder die naam. "Dit jaar dreigt die traditie te verdwijnen", aldus de gelijknamige stichting achter de vuurwerkshow. "Door gemeentelijke bezuinigingen is er geen bijdrage meer voor het Nationale Vuurwerk."
De stichting wijst erop dat er tijdens de jaarwisseling in heel Rotterdam een vuurwerkverbod geldt. "Dat betekent: geen vuurwerk, geen spektakel, geen alternatief. Tenzij wij het zelf regelen." De stichting roept mensen op om geld te doneren om de show dit jaar te organiseren. Het stichtingsbestuur en VVD-raadslid Dieke van Groningen gaven maandag het startsein voor de inzamelingsactie.
