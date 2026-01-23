Iraakse premier: Europa moet IS-gevangenen terughalen

De Iraakse premier Mohammed Shia al-Sudani vindt dat Europese landen IS-gevangenen moeten terughalen die door de VS vanuit Syrië naar Irak worden overgebracht. Hij zei tegen de Franse president Emmanuel Macron dat landen, met name uit de EU, hun "verantwoordelijkheid moeten nemen door deze personen met hun nationaliteit terug te halen" en te vervolgen.

Bij een Amerikaanse operatie werden eerder deze week 150 hooggeplaatste leden van terreurorganisatie Islamitische Staat naar Irak overgebracht. Daar zouden ook tientallen Europeanen tussen zitten. Uiteindelijk moeten er tot 7000 gevangenen van Syrië naar Irak worden gebracht.

De overplaatsingen vinden plaats nadat dinsdag meerdere IS-leden uit een gevangenis wisten te ontsnappen. Het Syrische leger zegt dat de door Koerden geleide Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) dit expres hebben gedaan. De SDF zeggen juist dat ze de controle over de gevangenis verloren door aanvallen van het regeringsleger.