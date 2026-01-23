Warmtepomp minder in trek na verlagen subsidie en zakken gasprijs

NAARDEN (ANP) - Minder Nederlanders kiezen er de laatste tijd voor om hun woning uit te rusten met een warmtepomp, meldt de Vereniging Warmtepompen. Mede door een verlaging van een subsidie en een dalende gasprijs is er voor de duurzame manier om een huis te verwarmen minder interesse.

De levering van warmtepompen in Nederland is in het laatste kwartaal van vorig jaar afgenomen met 10 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, komt naar voren uit cijfers van de brancheorganisatie. Over het hele jaar was wel sprake van een toename. Er werden 126.000 warmtepompen geleverd, ruim 13 procent meer dan een jaar eerder.

Die groei in het aantal warmtepompen was vooral het gevolg van een overgangsregeling voor een subsidie. De hoeveelheid subsidie die kon worden aangevraagd, is eind 2024 verlaagd. Dat leidde eind 2024 tot een piek in het aantal bestellingen; die warmtepompen werden begin vorig jaar geleverd. De groei vlakte halverwege het jaar af.

Klimaatneutraal Nederland

In Nederlandse woningen staan volgens de branche nu 800.000 warmtepompen.

Dat er in het laatste kwartaal van vorig jaar minder warmtepompen zijn geleverd, zit de branchevereniging niet lekker. "Richting een klimaatneutraal Nederland in 2050 gaat het nu niet snel genoeg", stelt voorzitter Frank Agterberg. "Kijkend naar 2050 moet twee derde van de woningen voorzien zijn van een warmtepomp. Per jaar moeten er 250.000 tot 300.000 warmtepompen worden geleverd om dit te halen", becijfert Agterberg.