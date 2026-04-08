Iraanse academici in Nederland hoopvol over staakt-het-vuren

door anp
woensdag, 08 april 2026 om 11:29
DEN HAAG (ANP) - De voorzitter van de Vereniging van Iraanse Academici in Nederland, Shahin Sultany Taied, zegt namens die groep dat hij blij is met het tijdelijke staakt-het-vuren tussen de Verenigde Staten en Iran. "Wij zijn voor vrijheid en vrede. Shahs en mullahs in Iran willen doorgaan met de oorlog, wij niet."
Taied en de vereniging ondersteunen de National Council of Resistance of Iran (NCRI), een verzetsgroep die sinds 45 jaar oppositie voert tegen het Iraanse regime. Net als de NCRI is de Vereniging van Iraanse Academici in Nederland vooral hoopvol dat er door het staakt-het-vuren geen aanvallen op infrastructuur en civiele voorzieningen meer plaatsvinden.
De organisaties geloven dat een stabiele vredessituatie in Iran alleen bereikt kan worden door "de omverwerping van de terroristische en oorlogszuchtige dictatuur" van het islamitische regime door het Iraanse volk en het georganiseerde verzet, waarna een democratische republiek moet worden gesticht.
