ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Containerrederij Maersk blijft voorzichtig ondanks wapenstilstand

Economie
door anp
woensdag, 08 april 2026 om 11:30
anp080426110 1
KOPENHAGEN (ANP/RTR) - De grote Deense containerrederij Maersk blijft voorzichtig rond de situatie in het Midden-Oosten, ondanks de tijdelijke wapenstilstand die is afgesproken tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens Maersk is er nog onvoldoende zekerheid over de veiligheid om de operaties in de regio weer te normaliseren.
In een verklaring aan persbureau Reuters stelt Maersk dat er met voorzichtigheid wordt opgetreden en dat er nu nog geen veranderingen voor specifieke diensten komen. Vanwege de oorlog heeft Maersk bepaalde containerdiensten in het Midden-Oosten opgeschort en ook toeslagen ingevoerd om de hoge brandstofkosten te compenseren.
Door de wapenstilstand van twee weken moet de Straat van Hormuz heropend worden voor het scheepsverkeer. Dat zou volgens Maersk mogelijkheden bieden voor schepen die door de zeestraat willen varen. Maersk zegt wel dat er nu nog onvoldoende maritieme zekerheid is. Het bedrijf blijft de ontwikkelingen monitoren voor vervolgstappen.
loading

POPULAIR NIEUWS

Loading