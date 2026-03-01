ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ayatollah Arafi treedt toe tot tijdelijk landsbestuur Iran

Samenleving
door anp
zondag, 01 maart 2026 om 11:31
anp010326098 1
TEHERAN (ANP/RTR) - Ayatollah Alireza Arafi is toegetreden tot de zogenoemde Leiderschapsraad van Iran. Dat meldt het Iraanse persbureau ISNA. Die raad moet het landsbestuur waarnemen in aanloop naar de benoeming van een nieuwe Iraanse leider. De raad bestaat naast een juristenlid uit de president en de voorzitter van de Iraanse rechtspraak.
Arafi is in westerse landen een minder bekende figuur, maar geldt volgens CNN als getrouwe van Khamenei. De omgekomen Iraanse leider zou "een groot vertrouwen" hebben gehad in Arafi en hem om die reden vooraanstaande posities hebben gegund. Arafi nam onder meer zitting in een raad die toeziet op het vooronderzoek naar verkiezingskandidaten.
Arafi spreekt meerdere talen vloeiend en heeft meer dan twintig boeken op zijn naam staan.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp280226110 1

Rusland eist stopzetten aanvallen op Iran

gandr-collage (2)

De Opperste Leider is dood: dat verandert alles

gandr-collage (1)

De VS grepen sinds 1945 in in vele tientallen landen. Die landen werden daar zelden beter van

image+(1)

Waarom bent u deze oorlog begonnen, mr. President?

shutterstock_2542537363

Waarom besteden Chinezen zoveel van hun inkomen aan eten?

ANP-542407646

Nieuwe afslankmiddelen nóg effectiever, maar kan ons lichaam het nog aan?

Loading