Ayatollah Arafi treedt toe tot tijdelijk landsbestuur Iran

TEHERAN (ANP/RTR) - Ayatollah Alireza Arafi is toegetreden tot de zogenoemde Leiderschapsraad van Iran. Dat meldt het Iraanse persbureau ISNA. Die raad moet het landsbestuur waarnemen in aanloop naar de benoeming van een nieuwe Iraanse leider. De raad bestaat naast een juristenlid uit de president en de voorzitter van de Iraanse rechtspraak.

Arafi is in westerse landen een minder bekende figuur, maar geldt volgens CNN als getrouwe van Khamenei. De omgekomen Iraanse leider zou "een groot vertrouwen" hebben gehad in Arafi en hem om die reden vooraanstaande posities hebben gegund. Arafi nam onder meer zitting in een raad die toeziet op het vooronderzoek naar verkiezingskandidaten.

Arafi spreekt meerdere talen vloeiend en heeft meer dan twintig boeken op zijn naam staan.