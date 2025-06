Iraanse afwijzing dreigt voor voorstel VS over atoomprogramma

TEHERAN (ANP/RTR/AFP) - Iran stemt niet in met een Amerikaans voorstel voor een nucleaire deal met het land. Dat zei een hoge Iraanse diplomaat tegen persbureau Reuters. "Iran stelt een afwijzende reactie op het Amerikaanse voorstel op, wat gezien kan worden als een verwerping van het aanbod."

De Amerikaanse voorwaarden zouden afgelopen weekend zijn gepresenteerd door de minister van Buitenlandse Zaken van Oman. De bewindsman treedt op als bemiddelaar tussen de VS en Iran en bracht een bezoek aan Teheran. "In dit voorstel blijft het Amerikaanse standpunt over verrijking op Iraanse bodem ongewijzigd. En er is geen duidelijke uitleg over het opheffen van sancties", zei de Iraanse diplomaat.

De VS en Iran hebben sinds het aantreden van president Donald Trump meerdere keren onderhandeld. Trump wil voorkomen dat Iran kernwapens kan ontwikkelen. Iran houdt vol dat het eigen atoomprogramma alleen voor vreedzame doeleinden is en wil af van sancties. Een van de struikelblokken is de Amerikaanse eis dat Iran zelf geen uranium meer verrijkt.

'Niets te verbergen'

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zei maandag dat zijn land in nucleair opzicht "niets te verbergen" heeft. "Als het doel van de onderhandelingen is om zekerheid en vertrouwen te krijgen dat Iran geen kernwapens nastreeft, dan is het naar mijn mening mogelijk om tot een akkoord te komen", stelde de bewindsman. "Maar als het doel is om Iran te beroven van zijn vreedzame activiteiten, dan zal er zeker geen overeenkomst worden bereikt."

De topman van het Internationaal Atoomenergieagentschap had Iran juist gevraagd om meer transparantie over het atoomprogramma. Uit een gelekt rapport blijkt dat het land de productie van hoogverrijkt uranium heeft opgevoerd.