Iraanse chef rechtspraak verhoort gevangenen op televisie

donderdag, 15 januari 2026 om 17:08
TEHERAN (ANP/AFP) - Het hoofd van de rechtspraak in Iran, Gholamhossein Mohseni-Ejei, heeft op televisie vermeende gevangengenomen demonstranten in dat land ondervraagd.
In een van die verhoren bekent een geanonimiseerde vrouw "iets te hebben gedaan waarvoor ik mijzelf niet eens kan vergeven". Onbekend is of het inderdaad gaat om demonstranten en of zij schuldig zijn aan datgene waarvan zij worden beticht. Mensenrechtenorganisaties waarschuwen voor onder dwang afgelegde bekentenissen.
In Iran vinden al dagen protesten plaats tegen het orthodox-islamitische regime van Ali Khamenei en de verslechterde economische situatie. Hoewel cijfers uiteenlopen, zijn er volgens recente schattingen al meer dan 3400 doden gevallen door geweld tegen de demonstranten. Iran verwijt de VS en Israël de demonstraties aan te jagen. Zij zouden "terroristen" hebben gestuurd.
