Russische olie- en gasinkomsten bijna kwart gedaald in 2025

MOSKOU (ANP/RTR) - De inkomsten voor de Russische staat uit de verkoop van olie en gas zijn vorig jaar met bijna een kwart gedaald naar het laagste niveau sinds 2020. Volgens het Russische ministerie van Financiën bedroegen de inkomsten 8,5 biljoen roebel, omgerekend ruim 93 miljard euro. Dat was nog ruim 11 biljoen roebel in 2024.

De inkomsten uit de omvangrijke olie- en gasindustrie van Rusland zijn goed voor ongeveer een kwart van de totale overheidsinkomsten. In 2020, toen de coronapandemie toesloeg en de olieprijzen keihard daalden, bedroegen de inkomsten van Rusland uit fossiele brandstoffen 5,2 biljoen roebel.

De inkomsten stonden afgelopen jaar onder druk door de gedaalde energieprijzen, terwijl Moskou ook kampt met de internationale sancties tegen het land door de oorlog in Oekraïne. Zo wordt veel minder gas en olie verkocht aan Europa. Verder worden geregeld Russische olie-installaties zoals raffinaderijen aangevallen door Oekraïne, wat de productie en export ondermijnt.