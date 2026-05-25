ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Iraanse delegatie aangekomen in Qatar voor onderhandelingen

Samenleving
door anp
maandag, 25 mei 2026 om 14:43
anp250526108 1
DOHA (ANP/AFP) - Een delegatie Iraanse hoogwaardigheidsbekleders is maandag aangekomen in de Qatarese hoofdstad Doha. Dat meldt persbureau AFP op basis van een ingewijde. Het zou gaan om onder anderen de Iraanse parlementsvoorzitter Mohammad Bagher Ghalibaf, buitenlandminister Abbas Araghchi en een topman van de Iraanse centrale bank.
De delegatie zal in Doha onder andere spreken over "aan de Straat van Hormuz gerelateerde zaken" en het verrijkte uranium waarover het land beschikt. Ook de bevroren Iraanse tegoeden zouden worden besproken.
De VS eisen al lange tijd dat Iran afstand doet van zijn verrijkt uranium. Iran heeft het bezit daarvan meermaals een onvervreemdbaar recht genoemd en lijkt vooralsnog niet van plan af te wijken van die lijn. Mochten de VS en Iran binnenkort tot een principeakkoord voor een staakt-het-vuren komen, dan zullen de Iraanse nucleaire ambities pas in de daaropvolgende gesprekken op tafel komen, aldus het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken eerder op maandag.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-503833148

Wat kost het om de hele nacht je airco of ventilator aan te zetten?

shutterstock_2662228787

Piskijken: wat je aan je urine kunt zien over je gezondheid

ANP-467817493

Jair Ferwerda was ooggetuige toen de keurige Mona voor het eerst Caroline ontmoeten in haar smerige huis

anp 459966887

6 gezonde snacks voor als het héél warm is

anp 503740191

Waarom we een kort lontje krijgen van de hitte

shutterstock_2644047133

Van pompprijs tot terrasbiertje — vijf populaire bestemmingen vergeleken vanuit Amsterdam

Loading