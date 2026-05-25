Iraanse delegatie aangekomen in Qatar voor onderhandelingen

DOHA (ANP/AFP) - Een delegatie Iraanse hoogwaardigheidsbekleders is maandag aangekomen in de Qatarese hoofdstad Doha. Dat meldt persbureau AFP op basis van een ingewijde. Het zou gaan om onder anderen de Iraanse parlementsvoorzitter Mohammad Bagher Ghalibaf, buitenlandminister Abbas Araghchi en een topman van de Iraanse centrale bank.

De delegatie zal in Doha onder andere spreken over "aan de Straat van Hormuz gerelateerde zaken" en het verrijkte uranium waarover het land beschikt. Ook de bevroren Iraanse tegoeden zouden worden besproken.

De VS eisen al lange tijd dat Iran afstand doet van zijn verrijkt uranium. Iran heeft het bezit daarvan meermaals een onvervreemdbaar recht genoemd en lijkt vooralsnog niet van plan af te wijken van die lijn. Mochten de VS en Iran binnenkort tot een principeakkoord voor een staakt-het-vuren komen, dan zullen de Iraanse nucleaire ambities pas in de daaropvolgende gesprekken op tafel komen, aldus het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken eerder op maandag.