Gratie voor veroordeeld Cambodjaans oppositiekopstuk Kem Sokha

door anp
maandag, 25 mei 2026 om 14:41
PHNOM PENH (ANP/AFP) - De veroordeelde Cambodjaanse oppositieleider Kem Sokha heeft gratie gekregen. Dat meldt senaatsvoorzitter en oud-premier Hun Sen op sociale media. Kem Sokha werd in 2023 veroordeeld tot 27 jaar huisarrest voor verraad.
De nu 72-jarige Kem Sokha werd in 2017 opgepakt. Hij werd ervan beschuldigd om samen met de Verenigde Staten de regering omver te willen werpen, op dat moment geleid door Hun Sen. Kem Sokha heeft de beschuldigingen altijd ontkend.
Volgens mensenrechtenorganisaties was zijn vervolging bedoeld om hem en zijn populaire oppositiebeweging uit de politiek te weren. Eind april had een Cambodjaanse rechtbank een hoger beroep van Kem Sokha nog verworpen.
Hun Sen bekleedt als senaatsvoorzitter nog steeds een belangrijke rol in de Cambodjaanse politiek. Hij is de vader van de huidige premier Hun Manet.
