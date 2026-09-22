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Iraanse delegatie in New York bereid tot onderhandelingen met VS

Samenleving
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 12:33
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NEW YORK (ANP/RTR) - De Iraanse delegatie die naar New York is gereisd voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, is bereid tot indirecte onderhandelingen met de Verenigde Staten over de Straat van Hormuz. Iran zou volgens een functionaris de Straat van Hormuz binnen zeven dagen kunnen heropenen als de Amerikanen hun blokkade opheffen en de militaire druk op het land wegnemen.
De onderhandelingen tussen de VS en Iran liggen voor zover bekend al weken zo goed als stil. In juni sloten de landen na maanden oorlog een tijdelijk akkoord, maar dat hield niet lang stand en de aanvallen laaiden geregeld op. Afgelopen week dreigde de Amerikaanse president Donald Trump nog om Iran "helemaal op te blazen". Teheran reageerde dat het nieuwe aanvallen zou beantwoorden "met nieuwe wapens".
De Iraanse delegatie die nu in New York is, heeft volgens de functionaris de bevoegdheid gekregen om het diplomatieke proces weer op te starten. Nieuwe gesprekken zouden wel via bemiddelaars moeten plaatsvinden.
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