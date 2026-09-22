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EU-commissaris: overleg meerjarenbudget voelt als Groundhog Day

Samenleving
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 12:34
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BRUSSEL (ANP) - Eurocommissaris Piotr Serafin (Begroting) heeft een sterk gevoel van déjà-vu tijdens de onderhandelingen over de aankomende EU-meerjarenbegroting (2028-2034). Dat zei hij dinsdag tijdens een overleg van EU-lidstaten, waar ministers van Europese Zaken hun standpunten over dat budget nogmaals uiteenzetten.
"Veel standpunten zijn vrij voorspelbaar, aangezien ze de afgelopen decennia steeds weer zijn herhaald", zei hij. "Soms voelt het als de beroemde film Groundhog Day, waarin een heel dorp keer op keer wakker wordt op precies dezelfde dag. Maar zo zou het niet moeten zijn."
De EU-landen hebben de ambitie er voor 2027 uit te zijn wat betreft de hoogte van het budget, maar hun posities lijken niet sterk veranderd. Zogeheten nettobetalers, waaronder Nederland, willen niet dat hun nationale bijdrage omhooggaat en willen honderden miljarden van het totale voorgestelde budget van bijna 2 biljoen euro schrappen. Andere landen willen dat meer geld naar landbouw en zogeheten achtergestelde regio's gaat.
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