Iraanse delegatie vertrokken uit Pakistan

Samenleving
door anp
zaterdag, 25 april 2026 om 17:02
ISLAMABAD (ANP/RTR) - De Iraanse delegatie heeft Pakistan verlaten na daar de hele dag topoverleg te hebben gevoerd, bericht onder meer nieuwszender Al Jazeera. De Iraniërs zouden Pakistaanse leiders een lijst hebben gegeven met hun voorwaarden voor het beëindigen van de oorlog met de VS en Israël.
Premier Shehbaz Sharif van Pakistan blikte op X positief terug op zijn ontmoeting met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi. "We hadden een zeer warme, hartelijke gedachtewisseling over de huidige regionale situatie. We bespraken ook zaken van wederzijds belang, waaronder de verdere versterking van de bilaterale betrekkingen tussen Pakistan en Iran."
Pakistan treedt op als bemiddelaar tussen de VS en Iran. Het Witte Huis heeft eerder laten weten dat ook de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar verwachting op zaterdag afreizen naar het land.
