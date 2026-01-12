Rechtszaak gestart tegen Russische kapitein na botsing Noordzee

LONDEN (ANP/AFP) - In Engeland is een proces begonnen tegen de Russische kapitein van een vrachtschip dat vorig jaar op de Noordzee in botsing kwam met een tanker. Bij het incident ontstond een grote brand en kwam een bemanningslid om het leven.

De 59-jarige Vladimir Motin uit Sint-Petersburg wordt verdacht van doodslag door grove nalatigheid. Hij ontkent schuld. Maandag verscheen hij in de rechtszaal voor voorbereidende procedures en de beëdiging van de jury. De inhoudelijke behandeling start dinsdag en zal naar verwachting enkele weken duren.

Het onder Portugese vlag varende vrachtschip Solong, waarvan Motin kapitein was, botste in maart op de met vliegtuigbrandstof geladen tanker Stena Immaculate. Door de aanvaring kwam een deel van de brandstof vrij in zee.

Bemanningslid overleden

De tanker, gecharterd door het Amerikaanse leger, lag voor anker op 21 kilometer van de Engelse havenstad Hull. Een Filipijns bemanningslid raakte vermist en is vermoedelijk overleden.

De Britse regering sloot eerder opzet uit.