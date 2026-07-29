Iraanse doden bij Amerikaans-Saudische aanvallen op Irak

BAGDAD (ANP/AFP/RTR) - Bij de Amerikaans-Saudische aanvallen op Irak zijn in de nacht van dinsdag op woensdag vijf Iraniërs gedood. Dat zeggen bronnen van de pro-Iraanse militanten die het doelwit waren van de aanvallen tegen persbureau AFP. Een Iraanse krant spreekt van vier doden.

Het zou gaan om adviseurs van de Revolutionaire Garde. Eerder meldden de Popular Mobilization Forces (PMF), een van de getroffen milities, dat er minstens twintig doden waren gevallen. Correspondenten van AFP hebben bij een uitvaart voor die doden in Bagdad ook kisten gezien met Iraanse vlaggen.

De Verenigde Staten en Saudi-Arabië vielen Irak aan nadat Riyad de afgelopen dagen meerdere droneaanvallen meldde van de pro-Iraanse groepen in Irak.

De Iraakse regering zegt niet te tolereren dat het grondgebied gebruikt wordt voor aanvallen op buurlanden. De nationale veiligheidsraad benadrukt ook dat Irak zijn eigen soevereiniteit zal verdedigen.