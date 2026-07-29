ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Iraanse doden bij Amerikaans-Saudische aanvallen op Irak

Samenleving
door anp
woensdag, 29 juli 2026 om 17:17
anp290726151 1
BAGDAD (ANP/AFP/RTR) - Bij de Amerikaans-Saudische aanvallen op Irak zijn in de nacht van dinsdag op woensdag vijf Iraniërs gedood. Dat zeggen bronnen van de pro-Iraanse militanten die het doelwit waren van de aanvallen tegen persbureau AFP. Een Iraanse krant spreekt van vier doden.
Het zou gaan om adviseurs van de Revolutionaire Garde. Eerder meldden de Popular Mobilization Forces (PMF), een van de getroffen milities, dat er minstens twintig doden waren gevallen. Correspondenten van AFP hebben bij een uitvaart voor die doden in Bagdad ook kisten gezien met Iraanse vlaggen.
De Verenigde Staten en Saudi-Arabië vielen Irak aan nadat Riyad de afgelopen dagen meerdere droneaanvallen meldde van de pro-Iraanse groepen in Irak.
De Iraakse regering zegt niet te tolereren dat het grondgebied gebruikt wordt voor aanvallen op buurlanden. De nationale veiligheidsraad benadrukt ook dat Irak zijn eigen soevereiniteit zal verdedigen.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2761098919

Deze zeldzame eigenschap onthult een hogere emotionele intelligentie.

ANP-410135638

80% werken, 90% salaris, 100% pensioen opbouwen: de tussenweg naar eerder stoppen die bijna niemand kent

Scherm­afbeelding 2026-07-29 om 07.22.29

Artsen verklaarden baby Noah dood, de uitvaartverzorger zag hem bewegen

251363825_m

Deze waarschuwing over je auto voltanken op hete dagen gaat al jaren rond. Maar klopt het eigenlijk wel?

anp 471558734

Eén klein woordje kan je helpen om beter met tegenslag om te gaan

122594451_m

Wat kost het om twee kinderen 4 jaar lang 2 dagen per week naar de crèche te brengen?

Loading