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Weeronline: warmste 29 juli ooit gemeten

Samenleving
door anp
woensdag, 29 juli 2026 om 16:59
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DE BILT (ANP) - Met 31,7 graden in De Bilt is woensdag de warmste 29 juli ooit. Het oude record uit 1948 is verbroken, meldt Weeronline. Toen werd een temperatuur van 31,5 graden gemeten.
Het record van woensdag is het negende datumwarmterecord van het jaar. Daarnaast is het de zesde regionale zeer warme dag. In Westdorpe en Gilze-Rijen is het woensdagmiddag 35,2 graden. Een regionale zeer hete dag is een dag waarop ergens in Nederland een temperatuur van 35 graden of meer wordt gemeten.
Na woensdag zullen er deze week naar verwachting geen records meer worden verbroken. Door een westelijke wind komt er donderdag minder warme lucht ons land binnen. Langs de oostgrens kan het 30 tot 33 graden worden. Vanaf vrijdag koelt het verder af en liggen de maxima tussen 22 en 27 graden.
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