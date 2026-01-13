Iraanse functionaris: 2000 mensen dood na protesten

Bij de protesten in Iran zijn volgens een functionaris uit dat land 2000 mensen omgekomen. Onder de doden zouden zowel burgers als overheidsmedewerkers zijn. Iran wijt het dodelijke geweld aan "terroristen".

In Iran wordt op grote schaal geprotesteerd tegen het regime. Aanleiding voor die protesten was de hoge inflatie in het land. De autoriteiten hebben met geweld ingegrepen. Verschillende bronnen, waaronder het kantoor van de mensenrechtenchef van de Verenigde Naties, spreken van honderden doden, maar er wordt ook rekening gehouden met duizenden dodelijke slachtoffers.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi gaf in een interview met Al Jazeera ook al de schuld aan "terroristen", die volgens hem worden aangestuurd vanuit het buitenland. Verschillende landen en het VN-mensenrechtenkantoor zeggen dat vreedzame betogers ten onrechte worden aangemerkt als terroristen.