Iraanse functionaris: zeker 5000 mensen omgekomen bij protesten

TEHERAN (ANP/RTR) - Een Iraanse functionaris zegt dat zeker 5000 mensen zijn omgekomen tijdens de protesten in Iran. Onder hen zijn ongeveer vijfhonderd leden van de veiligheidsdiensten, aldus de anonieme functionaris tegen persbureau Reuters.

Het is volgens de functionaris niet de verwachting dat het definitieve dodental flink hoger zal liggen. Verschillende mensenrechtenorganisaties meldden eerder meer dan 3400 doden, maar zeiden dat er nog onderzoek wordt gedaan naar meer meldingen.

De demonstraties begonnen eind december uit onvrede over de verslechterende economische situatie, maar groeiden uit tot de grootste protesten tegen het Iraanse regime in jaren. Volgens inwoners en staatsmedia lijkt het harde optreden van de autoriteiten de protesten grotendeels te hebben neergeslagen.