ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Iraanse functionaris: zeker 5000 mensen omgekomen bij protesten

Samenleving
door anp
zondag, 18 januari 2026 om 10:44
anp180126075 1
TEHERAN (ANP/RTR) - Een Iraanse functionaris zegt dat zeker 5000 mensen zijn omgekomen tijdens de protesten in Iran. Onder hen zijn ongeveer vijfhonderd leden van de veiligheidsdiensten, aldus de anonieme functionaris tegen persbureau Reuters.
Het is volgens de functionaris niet de verwachting dat het definitieve dodental flink hoger zal liggen. Verschillende mensenrechtenorganisaties meldden eerder meer dan 3400 doden, maar zeiden dat er nog onderzoek wordt gedaan naar meer meldingen.
De demonstraties begonnen eind december uit onvrede over de verslechterende economische situatie, maar groeiden uit tot de grootste protesten tegen het Iraanse regime in jaren. Volgens inwoners en staatsmedia lijkt het harde optreden van de autoriteiten de protesten grotendeels te hebben neergeslagen.
loading

POPULAIR NIEUWS

aiflitser

Let op deze superflitspalen in België: 'AI-monsters' kunnen je veel geld kosten

ap25027710663013

De vreemdelingenpolitie van Trump gebruikt een app waar Eichmann en Himmler hun vingers bij zouden aflikken

TELEMMGLPICT000002177922_trans_NvBQzQNjv4BqdNLuJDSj-bduoIdVkVeVwQYGEALd3jOglq7DTNTDy5U

Waarom twintigers massaal minder drinken

70151600_m

Is het voor gezonde mensen nodig zinktabletten te slikken?

Scherm­afbeelding 2026-01-17 om 15.34.17

Hoe Musk c.s. 1 jaar Trump verzilveren

ongeluk suriname

Veroorzaker dodelijk ongeval Paramaribo is idioot rijdende Nederlander in een Jaguar

Loading