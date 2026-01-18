Sabalenka solide door naar tweede ronde Australian Open

MELBOURNE (ANP) - Tennisster Aryna Sabalenka is de jacht op haar derde titel op de Australian Open goed begonnen. De nummer 1 van de wereld uit Belarus won in de eerste ronde in twee sets van de Franse speelster Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah: 6-4 6-1.

Sabalenka is viervoudig grandslamwinnares. Ze won de Australian Open in 2023 en 2024, maar verloor vorig jaar de finale van de Amerikaanse Madison Keys.

De 27-jarige Sabalenka begon in de Rod Laver Arena stroef aan de partij tegen Rajaonah, de nummer 118 van de wereld. Ze werd in de eerste game al gebroken. De Belarussin herstelde door meteen terug te breken en de tiende game nogmaals te winnen op de service van Rajaonah. Daarmee was de eerste set binnen. In de tweede set was Sabalenka los en was de Française kansloos.