Iraanse media: luchtaanvallen in gebied vermist bemanningslid

TEHERAN (ANP) - In het gebied in Iran waar het vermiste bemanningslid van de neergehaalde F-15 zich vermoedelijk bevindt, worden volgens het Iraanse persbureau Tasnim luchtaanvallen uitgevoerd. Een lokale gouverneur stelt dat er drie mensen zijn omgekomen bij aanvallen door de Verenigde Staten en Israël, aldus Tasnim, dat banden heeft met de Iraanse Revolutionaire Garde.

Amerikaanse media meldden eerder op basis van bronnen binnen het Pentagon dat de VS met grote inspanning naar het vermiste bemanningslid zoekt. Het andere bemanningslid van het gevechtsvliegtuig is volgens Amerikaanse media gered. Iran weerspreekt dat.

Iraanse media berichtten eerder dat er mogelijk grote sommen geld zijn uitgeloofd voor de gevangenneming van het bemanningslid. Tasnim citeert in zijn berichtgeving een anonieme militaire bron die stelt dat de VS vermoedelijk de hoop op het redden van het bemanningslid hebben opgegeven en in plaats daarvan locaties bombarderen waar hij zich mogelijk bevindt, in een poging hem te doden.