ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Pro-Iraanse beweging zet video over ontploffing Nijkerk online

Samenleving
door anp
zondag, 05 april 2026 om 4:14
anp050426008 1
NIJKERK (ANP) - De pro-Iraanse groep Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI) heeft een video online gezet over de explosie in Nijkerk. Dat meldt de SITE Intelligence Group, een Amerikaanse groep die wereldwijd extremistische groeperingen monitort. Onduidelijk is of de beweging de ontploffing daarmee opeist.
HAYI plaatste eerder beelden van de explosies bij een joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam, waarmee de organisatie verantwoordelijkheid leek te claimen. Datzelfde deed HAYI rond incidenten in België en Groot-Brittannië.
In tegenstelling tot eerdere filmpjes toont de nieuwe video niet de explosie in Nijkerk zelf. HAYI deelde wel foto's van het gebouw van Christenen voor Israël, waar vrijdagavond laat een ontploffing plaatsvond. Ook deelde HAYI een dreigement gericht aan aanhangers van Israël, aldus SITE.
In een reactie op vragen van persbureau AFP heeft de Nederlandse politie laten weten de video van HAYI nog niet te hebben gezien.
loading

87235519 l normal none

rhs image

181451509_m

102851908 m

113759125

Scherm­afbeelding 2026-04-04 om 09.43.04

Loading