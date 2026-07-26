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Iraanse media: olietanker ontploft in Straat van Hormuz

Samenleving
door anp
zondag, 26 juli 2026 om 14:53
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TEHERAN (ANP/RTR) - Een olietanker is zondag ontploft in de Straat van Hormuz, berichten Iraanse media. Volgens persbureau Tasnim was het schip in aanvaring gekomen met een zeemijn.
Het schip was volgens Tasnim afgeweken van de door Iran aangewezen vaarroute in de zeestraat en kwam vervolgens in aanvaring met de mijn. Veel is nog onduidelijk. Er is nog geen officiële reactie vanuit Teheran.
De situatie in de Straat van Hormuz is van groot belang in de oorlog. Iran en de Verenigde Staten sloten vorige maand een tijdelijk akkoord om de gevechten te beëindigen, de zeestraat te heropenen en verder te onderhandelen over permanente vrede. De uitvoering daarvan is vastgelopen door aanhoudende onenigheid tussen beide landen, onder meer over de Straat van Hormuz.
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