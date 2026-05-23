Iraanse media spreken Trump tegen over heropening Hormuz

door anp
zondag, 24 mei 2026 om 1:06
TEHERAN (ANP) - Iraanse media spreken tegen dat de Straat van Hormuz volledig wordt heropend als onderdeel van het aangekondigde vredesakkoord met de Verenigde Staten. Volgens Al Jazeera noemt staatspersbureau Fars die bewering van de Amerikaanse president Donald Trump "ver van de realiteit".
Volgens Fars blijkt uit de tekst dat Iran de zeestraat ook na een akkoord blijft beheren. Teheran zou ermee hebben ingestemd dat het aantal passerende schepen terugkeert naar het niveau van voor de oorlog, maar volgens Fars betekent dat niet dat er weer vrije doorvaart is.
Het beheer van de zeestraat blijft volgens het persbureau "uitsluitend" in handen van Iran. Dat geldt ook voor routes, tijdstippen, de wijze van doorvaart en vergunningen.
