Republikeinen kritisch over Trumps deal met Iran

WASHINGTON (ANP) - Prominente Republikeinen uiten kritiek op de voorwaarden van het mogelijke akkoord dat de Amerikaanse president Donald Trump met Iran onderhandelt om de oorlog te beëindigen. Ze vrezen dat Teheran daardoor zijn machtspositie in de regio behoudt of zelfs versterkt.

Senator Lindsey Graham, partijgenoot van Trump, stelt op X dat Iran door de deal kan worden gezien als een dominante regionale macht als het land de Straat van Hormuz kan blijven bedreigen en olie-infrastructuur in de Golfregio kan aanvallen. Dat zou volgens hem op termijn "een nachtmerrie voor Israël" zijn.

Ook senator Roger Wicker, voorzitter van de Senaatscommissie voor Defensie, reageert kritisch. Hij noemt een bestand van zestig dagen "een ramp" als daarbij wordt aangenomen dat Iran te goeder trouw zal onderhandelen. Volgens Wicker zouden de resultaten van de Amerikaanse militaire operatie tegen Iran dan verloren gaan.

Ook Mike Pompeo, CIA-directeur tijdens Trumps eerste ambtstermijn, haalde uit naar het op handen zijnde akkoord. Volgens Pompeo lijkt de deal sterk op het nucleaire akkoord uit de tijd van president Barack Obama, dat Trump tijdens zijn eerste termijn juist opzegde. Pompeo stelde dat het akkoord niet past binnen Trumps beleid van "America First" en dat de Iraanse Revolutionaire Garde ermee zou worden beloond.

De kritieken richten zich op de inhoud van het akkoord, zonder dat Trump rechtstreeks wordt genoemd.