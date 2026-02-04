Iraanse minister: vrijdag nucleaire gesprekken met VS in Oman

TEHERAN (ANP/AFP) - De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat vrijdag in Oman gesproken wordt met de VS over het kernprogramma van het land. Volgens de Amerikaanse nieuwssite Axios hebben leiders in het Midden-Oosten voorkomen dat de onderhandelingen zouden mislukken.

De gesprekken vinden vrijdagochtend plaats in de Omaanse hoofdstad Muscat, aldus minister Abbas Araghchi op X. "Ik ben onze Omaanse broeders dankbaar voor het treffen van alle noodzakelijke voorbereidingen."

Axios meldde op basis van bronnen dat de Amerikaanse regering zich dreigde terug te trekken uit de onderhandelingen. Vervolgens zouden "verschillende Midden-Oosterse leiders dringend gelobbyd" hebben bij president Donald Trump om toch door te praten. Bronnen rond de Amerikaanse regering zeggen verder dat de VS dat vooral doen om de andere landen tegemoet te komen. Er zou weinig vertrouwen zijn dat een oplossing gevonden kan worden.