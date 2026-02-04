ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Iraanse minister: vrijdag nucleaire gesprekken met VS in Oman

Samenleving
door anp
woensdag, 04 februari 2026 om 21:44
anp040226261 1
TEHERAN (ANP/AFP) - De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat vrijdag in Oman gesproken wordt met de VS over het kernprogramma van het land. Volgens de Amerikaanse nieuwssite Axios hebben leiders in het Midden-Oosten voorkomen dat de onderhandelingen zouden mislukken.
De gesprekken vinden vrijdagochtend plaats in de Omaanse hoofdstad Muscat, aldus minister Abbas Araghchi op X. "Ik ben onze Omaanse broeders dankbaar voor het treffen van alle noodzakelijke voorbereidingen."
Axios meldde op basis van bronnen dat de Amerikaanse regering zich dreigde terug te trekken uit de onderhandelingen. Vervolgens zouden "verschillende Midden-Oosterse leiders dringend gelobbyd" hebben bij president Donald Trump om toch door te praten. Bronnen rond de Amerikaanse regering zeggen verder dat de VS dat vooral doen om de andere landen tegemoet te komen. Er zou weinig vertrouwen zijn dat een oplossing gevonden kan worden.
loading

POPULAIR NIEUWS

7802668 l

Het koken van pasta is zo eenvoudig dat er erg veel vieze pasta op (Nederlandse) tafels komt.

ANP-491593050

'Actrice Eva van de Wijdeven dakloos, leeft als zwerver op straat'

midterms-usa-donald-trump-wahlrecht-bundesstaaten-bild-2

Volgende project van Trump: verkiezingen afschaffen

senior-eating-1

Dit zijn de beste koolhydraten voor je brein – en deze moet je vermijden

4f1c4636afee17c64c2257ac968260b7838af3ff

De onstuitbare opkomst van de Turkse supermarkt

3fa4fda702988a37171735860ac2bef3d15d54b1 (1)

Kanker voorkomen – Vermijd deze risicofactoren

Loading