NVWA over AD-onderzoek asbest in speelzand: kunnen niet optreden

UTRECHT (ANP) - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zegt niet te kunnen optreden "op basis van bevindingen van het AD" over asbest in speelzand voor kinderen, laat de toezichthouder woensdag weten. De krant meldde eerder woensdag dat meerdere soorten speelzand die in Nederland te koop waren, besmet zijn met "de kankerverwekkende vezels".

Behalve dat de NVWA zegt niet te kunnen optreden tegen het speelzand, zegt de waakhond ook niet te kunnen inschatten of er sprake is van een risico en hoe groot dat risico dan is. "Daarvoor is een risicobeoordeling nodig. Zoals dat destijds ook is gebeurd met mogelijke aanwezigheid van asbest in cosmetische producten (voor kinderen). Zo'n beoordeling kost tijd", laat een woordvoerder weten.

Volgens het AD blijkt uit labonderzoek dat in zes van twaalf onderzochte producten asbest werd gevonden. De artikelen werden gekocht bij Top1Toys, Bol.com, Amazon, AliExpress en groothandel Koppen Speelgoed. Het betrof zogeheten zandtafels en speelgoed waarmee zandkunst en schilderijen kunnen worden gemaakt.

'Heel ernstig'

Volgens het AD is de aangetroffen asbest "vooral niet-hechtgebonden tremoliet, een soort die nog gevaarlijker is dan de meest voorkomende 'witte asbest'". De krant stelt dat mensen decennia nadat de vezels zijn ingeademd longkanker of asbestkanker ervan kunnen krijgen. Hoe groot het risico is voor kinderen die met het speelgoed hebben gespeeld, is "vooralsnog moeilijk te zeggen", aldus het AD.

Het Expertisecentrum Asbest & Vezels reageert tegen het AD geschrokken. "Dit is echt heel ernstig", laat het centrum weten.

Eigen onderzoek

De NVWA bevestigt berichtgeving door het AD dat de toezichthouder zelf ook bezig is met een onderzoek naar speelzand. De NVWA zegt dat er in speelgoed geen asbest mag zitten en dat fabrikanten en verkopers zo'n product van de markt moeten halen als het niet aan de wet voldoet. Als het product onveilig is, moeten bedrijven consumenten waarschuwen en producten terugroepen. "Bij zo'n risicobeoordeling weegt uiteraard mee dat het hier om producten gaat die voor kinderen bestemd zijn", aldus de woordvoerder. Wanneer de NVWA met eigen onderzoeksresultaten komt, is niet bekend.

De aanleiding voor de test van het AD was dat eerder in Australië en Nieuw-Zeeland asbest was aangetroffen in speelzand uit China. Daar gingen zelfs scholen dicht voor sanering, meldt de krant.