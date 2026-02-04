ECONOMIE
Italië heeft verdachte in zaak 'sluipschutterstoerisme' Sarajevo

Samenleving
door anp
woensdag, 04 februari 2026 om 21:50
MILAAN (ANP/RTR) - De Italiaanse justitie doet onderzoek naar een man van 80 voor zijn rol in het organiseren van reizen naar Sarajevo in de jaren 90 om op mensen te schieten, meldt persbureau Reuters op basis van twee bronnen. Het onderzoek naar het zogenoemde "scherpschutterstoerisme" loopt al langer, maar voor het eerst is een verdachte in beeld.
De Bosnische hoofdstad Sarajevo werd tijdens de oorlog die destijds woedde belegerd. Justitie onderzoekt aantijgingen dat buitenlanders konden betalen om naar de stad te reizen om mensen dood te schieten. Dat verhaal kwam aan het licht na onderzoek van journalist en schrijver Ezio Gavazzeni, die zei dat de buitenlanders Bosnisch-Servische troepen betaalden om te mogen doden.
De man van 80 is een voormalige vrachtwagenchauffeur uit het Noord-Italiaanse Pordenone. Of de man direct betrokken geweest zou zijn bij de moorden, of bijvoorbeeld hielp met transport en logistiek, is nog onduidelijk. Hij is volgens de bronnen nog op vrije voeten.
