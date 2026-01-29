Schoof: goed nieuws dat Revolutionaire Garde op terreurlijst komt

DEN HAAG (ANP) - Demissionair minister-president Dick Schoof vindt het "goed nieuws" dat de EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben besloten de Iraanse Revolutionaire Garde op de lijst van terroristische organisaties te zetten. "Nederland heeft hier jarenlang voor gepleit", memoreert de partijloze premier in een tweet.

"Europa geeft vandaag eensgezind een stevig antwoord op de bloedige repressie van vreedzame demonstranten in Iran", aldus Schoof, die vrijwel zeker bezig is aan zijn laatste weken als premier. "Wij staan solidair met het Iraanse volk." VVD-minister David van Weel van Buitenlandse Zaken sprak eerder in Brussel al van een "belangrijke stap".