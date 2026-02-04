ECONOMIE
Levenslang voor plan om Trump op golfbaan te doden

Samenleving
door Dirk Kruin
woensdag, 04 februari 2026 om 18:58
bijgewerkt om woensdag, 04 februari 2026 om 19:05
De man die zich in september 2024 met een wapen had verschanst op een golfbaan van Donald Trump in Florida is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Ryan Routh was vorig jaar september door een jury al schuldig bevonden aan onder meer poging tot moord.
Aanklagers hadden levenslang geëist. Routh zelf ontkent dat hij van plan was Trump te doden, en zei bereid te zijn psychologisch onderzoek te ondergaan. Hij had gevraagd om 27 jaar gevangenisstraf.
Routh bevond zich op een paar honderd meter van Trump, die op dat moment aan het golfen was op zijn club in West Palm Beach. Hij vluchtte en liet daarbij zijn lange vuurwapen achter. Later werd hij alsnog opgepakt. Volgens aanklagers was de actie lang voorbereid en had Routh tien uur lang in de bosjes gelegen voor zijn hinderlaag.
Twee maanden eerder was Trump onder vuur genomen bij een campagnebijeenkomst in Pennsylvania. Daarbij schampte een kogel zijn oor. In november won Trump de presidentsverkiezingen.
