Iraanse onderhandelaar Qalibaf opnieuw parlementsvoorzitter

door anp
maandag, 25 mei 2026 om 9:24
TEHERAN (ANP) - Mohammad Bagher Qalibaf is opnieuw benoemd tot voorzitter van het Iraanse parlement. Daartoe heeft het parlement besloten, meldt persbureau Fars. Naast parlementsvoorzitter is Qalibaf een belangrijke Iraanse onderhandelaar in de vredesgesprekken met de Verenigde Staten en bemiddelaar Pakistan.
Qalibaf gold lange tijd als protegé van wijlen opperste leider Ali Khamenei en vertrouweling van diens zoon en opvolger Mojtaba Khamenei, van wie sinds zijn inauguratie in dat ambt weinig is vernomen. Door die afwezigheid geniet Qalibaf relatief veel zeggenschap in Iran, onder meer wat betreft het buitenlandbeleid.
Binnen de onderhandelingen met de Amerikanen heeft Qalibaf herhaaldelijk benadrukt dat Iran zich niet onder druk laat zetten. Ook sprak hij zich in felle bewoordingen uit tegen de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens aan de Straat van Hormuz. Die maatregel stelden de VS in reactie op de eenzijdige blokkade die Teheran opwierp in de belangrijke zeestraat.
