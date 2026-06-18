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Iraanse opperste leider Khamenei was eigenlijk tegen deal met VS

Samenleving
door anp
donderdag, 18 juni 2026 om 20:07
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TEHERAN (ANP) - Hoewel de Iraanse opperste leider Mojtaba Khamenei de overeenkomst met de Verenigde Staten heeft goedgekeurd, zegt hij dat hij eigenlijk "een andere mening" had. De ayatollah stelt in een verklaring alleen te hebben ingestemd omdat president Masoud Pezeshkian en andere leden van de nationale veiligheidsraad expliciet de verantwoordelijkheid voor de deal op zich hebben genomen, meldt Al Jazeera.
Pezeshkian en de anderen zouden Khamenei hebben verzekerd bij het zogenoemde memorandum van overeenstemming te waken over de rechten van Iran en zijn bondgenoten.
Volgens de opperste leider zullen de komende gesprekken met de VS in elk geval niet betekenen dat Iran "het standpunt van de vijand" accepteert. "Als de Amerikanen hebberig willen zijn, zullen we dat niet accepteren."
Khamenei nam het leiderschap van Iran in maart over van zijn vader Ali Khamenei. Die kwam om bij Israëlische en Amerikaanse luchtaanvallen op Teheran. Mojtaba raakte daarbij gewond.
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