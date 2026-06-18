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FNV kondigt staking bij Etos en Kruidvat op Vaderdag aan

Economie
door anp
donderdag, 18 juni 2026 om 20:13
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UTRECHT (ANP) - Wie zondag nog snel een luchtje of een scheerset wil halen voor Vaderdag moet opletten. Medewerkers van drogisterijketens Etos en Kruidvat gaan dan staken, kondigt vakbond FNV aan. De bond is ontevreden over de voorstellen van werkgevers in het cao-overleg voor drogisterijmedewerkers, omdat zij aansturen op een halvering van de zondagstoeslag.
FNV stelt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Met een halvering van de toeslag zouden de winkelketens ernaar toewerken "dat de zondag net zo normaal is als een maandag".
"Wil het concern dat winkels open zijn? Dan moet daar 100 procent zondagstoeslag tegenover staan", zegt FNV-bestuurder Cindy Onvlee. Ze vindt dat met het verlagen van de toeslag werknemers zelf opdraaien voor de voorgestelde loonsverhoging van 4,5 procent.
De organisatie die namens de werkgevers onderhandelt, de Vereniging van Drogisterij- en aanverwante Filiaalbedrijven, zei eerder de zondagstoeslagen gelijk te willen trekken met die van andere winkels.
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