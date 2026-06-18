Waarom die allereerste ademteug van je baby verschrikkelijk belangrijk is

Nieuw onderzoek toont dat de eerste ademhaling direct een specifiek peptiden­systeem in de hersenstam activeert , dat de kwetsbare overgang van ‘niet zelf ademen’ naar autonoom ademhalen bewaakt. Die ontdekking kan helpen verklaren waarom sommige baby ’s plotseling stoppen met ademen en wijst op nieuwe aangrijpingspunten in de strijd tegen wiegendood.

Startschot van een noodsysteem in de hersentjes

De eerste kreet van een pasgeborene is geen puur emotioneel moment, maar het startschot van een noodsysteem in de hersenen . Onderzoekers van de University of Virginia beschrijven hoe bij de allereerste ademteug een signaalroute in de hersenstam wordt aangezet die de ademhaling in de eerste levensfase extra ondersteunt.

In muizen vonden zij een gencluster in de hersenstam dat precies rond de geboorte “aangaat” en de aanmaak van het neuropeptide PACAP (pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide) in gang zet. PACAP fungeert als boodschapperstof tussen neuronen en zorgt voor een aanvullende ademprikkel op het moment dat het dier – en naar verwachting ook de mens – abrupt moet overschakelen van zuurstof via de placenta naar zelfstandig ademen. Wanneer onderzoekers de PACAP‑route bij pasgeboren muizen onderdrukten, traden direct ademstops (apneus) op, vooral bij schommelingen in temperatuur. Dat wijst erop dat dit systeem juist ontworpen lijkt om kwetsbare babyhersenen te beschermen tegen omgevingsstress.

Wat er gebeurt

De centrale gedachte van de studie is ongemakkelijk eenvoudig: als dit noodcircuit faalt, wordt één verkeerde ademteug potentieel levensgevaarlijk. De auteurs leggen zelf de link met Sudden Infant Death Syndrome (SIDS), nog altijd een van de belangrijkste doodsoorzaken bij baby’s tussen één en twaalf maanden. Eerder onderzoek vond al afwijkingen in de hersenstam en in ademregulerende stoffen bij kinderen die aan SIDS overleden; nu komt daar een concreet moleculair systeem bij dat rond de geboorte actief wordt.

De implicaties reiken verder dan een nieuwe verklaring voor een oude angst. Een beter begrip van PACAP en aanverwante circuits kan helpen om risicokinderen eerder op te sporen, bijvoorbeeld via genetische markers of hersenstam‑scans, en om gerichter te monitoren bij prematuren of baby’s met complicaties rond de geboorte. En wie eenmaal erkent dat de eerste ademteug een kwetsbare “stresstest” is, zal anders kijken naar ogenschijnlijk kleine risicofactoren als roken, oververhitting of een onveilige slaapomgeving.

De vraag is dus niet óf die eerste ademhaling belangrijk is, maar of we het aandurven haar eindelijk net zo serieus te nemen als de rest van de geboortezorg