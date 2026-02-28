ECONOMIE
Iraanse oud-kroonprins noemt aanvallen 'humanitaire interventie'

Samenleving
door anp
zaterdag, 28 februari 2026 om 12:39
WASHINGTON (ANP) - Reza Pahlavi, de zoon van de laatste sjah van Iran, ziet de Israëlische en Amerikaanse aanvallen op zijn land als een "humanitaire interventie". Hij hoopt zo snel mogelijk naar Iran te gaan om samen met de bevolking het regime af te kunnen zetten.
"Een beslissende periode ligt voor ons", schrijft Pahlavi op X. "De hulp die de president van de Verenigde Staten aan het dappere volk van Iran had beloofd, is nu aangekomen."
Pahlavi zit al sinds 1978 in de Verenigde Staten. Hij presenteert zichzelf als alternatief voor het islamitische regime, waartegen de afgelopen maanden grote protesten zijn geweest.
De oud-kroonprins roept de Iraniërs op om samen met hem het regime omver te werpen. "In deze gevoelige uren en dagen moeten we meer dan ooit gefocust blijven op ons uiteindelijke doel: Iran heroveren."
