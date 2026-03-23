Iraanse parlementsvoorzitter noemt gesprekken met VS nepnieuws

Samenleving
door anp
maandag, 23 maart 2026 om 17:25
TEHERAN (ANP/RTR) - De voorzitter van het Iraanse parlement, Mohammad Baqer Qalibaf, heeft ontkend dat er gesprekken met de Verenigde Staten zijn geweest over een einde aan de oorlog. Hij doet die bewering van de Amerikaanse president Donald Trump af als nepnieuws, dat volgens hem bedoeld is "om de financiële en oliemarkten te manipuleren en te ontsnappen aan het moeras waarin de VS en Israël gevangenzitten".
Trump meldde dat de VS tijdelijk de aanvallen op energiecentrales zouden pauzeren na gesprekken met Iran. Daarna zakte de olieprijs direct.
Trump zei niet met wie de Amerikanen precies zouden praten in Iran. Anonieme bronnen zeiden tegen internationale media dat het zou gaan om Qalibaf.
Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken ontkende eerder al dat er contact was geweest met de Amerikanen. Een woordvoerder stelde wel dat Iran "via bevriende landen" berichten heeft ontvangen dat de VS zouden willen onderhandelen.
De relatie tussen onze kanker en onze katten

Schokkende beelden: Afrikaan krijgt landmijn omgebonden en moet kamikaze richting Oekraïense frontlijn

Hoe Trumps Golfoorlog een nieuwe Nederlandse energiecrisis ontketent

Vijf alledaagse gewoontes van emotioneel veilige stellen (die de rest vergeet)

Slapen met of zonder kussen? Dit is wat artsen adviseren

Ali B hoopt op vrijspraak. Zit dat er in?

