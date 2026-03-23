PowNed: De Wild tijdelijk afwezig op Radio 2, Eddy Keur vervangt

HILVERSUM (ANP) - NPO Radio 2-dj Ruud de Wild is de komende week niet te horen op NPO Radio 2. Dat heeft omroep PowNed maandag laten weten. "Naar verwachting zal hij volgende week maandag zijn werkzaamheden weer oppakken", aldus een verklaring van de omroep. Eddy Keur vervangt hem de komende dagen.

De Wild begon maandag zijn uitzending met een verklaring over de doodsbedreigingen die hij de afgelopen weken heeft gehad naar aanleiding van zijn gesprek met regisseur Julie Ng over de documentaire Meer dan Babi Pangang. Ng stelt dat zij werd geconfronteerd met vooroordelen. Zij en de producenten dienden een klacht in bij de NPO, het Commissariaat voor de Media, de minister en omroep PowNed.

Na het voorlezen van zijn verklaring, liep De Wild weg uit de uitzending. Hij zei de grens te trekken bij het feit dat zijn familie en kinderen bij alle dreigementen zijn betrokken. "Het maakt mij intens verdrietig dat we in een tijd lijken te leven waarin alles zomaar geroepen kan worden", aldus De Wild. "Alles, zonder gevolgen. Iemand kan volledig worden neergesabeld: zonder ruimte voor nuance, zonder hoor of wederhoor."