Touringcarbedrijven vrezen klantverlies om hogere brandstofkosten

DEN HAAG (ANP) - Touringcarbedrijven vrezen klanten te verliezen als ze vragen om compensatie voor de gestegen brandstofprijzen. Dat meldt een woordvoerster van hun branchevereniging Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). Touringcarbedrijven zijn bijvoorbeeld ondernemingen die leerlingen vervoeren voor schoolreisjes.

Veel ondernemers vinden het volgens haar "spannend" om gesprekken over compensatie te beginnen, omdat ze vrezen voor concurrentie. "Als ik het gesprek aanga, is er een collega die het misschien voor een lagere prijs doet", legt ze uit. Ook is volgens haar voorgekomen dat een ondernemer weinig begrip kreeg van een klant.

Sommige touringcarbedrijven hebben volgens de woordvoerster een brandstof- of dieselclausule opgesteld, waarbij al afspraken zijn gemaakt over wat er met het tarief gebeurt als de brandstofprijzen stijgen of dalen. Bedrijven zonder een clausule zouden het gesprek moeten aangaan om het contract open te breken als ze compensatie voor de hogere kosten willen.

Taxichauffeurs

Taxibedrijven, die ook onder KNV vallen, kunnen de hogere brandstofkosten volgens de woordvoerster niet doorberekenen aan hun klanten. De overheid hanteert namelijk maximumtarieven. "Ze rijden nog wel, maar het is wel lastig. Het is een sector waarin al geen grote marges zitten." Ze heeft niet vernomen dat taxichauffeurs in de financiële problemen dreigen te komen of minder ritten aanbieden om minder te hoeven tanken. "Maar dat betekent niet dat het niet gebeurt", zegt ze over dat laatste.

Zorgvervoerders hebben vaak langlopende contracten of een concessie van een gemeente en kunnen hun prijzen ook niet zomaar verhogen, aldus de woordvoerster. Ondernemers voeren hier volgens haar wel gesprekken over als er mogelijkheden voor zijn.