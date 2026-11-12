Iraanse publicist: na moordpoging tot eenzaamheid veroordeeld

HAARLEM (ANP) - "Jullie hebben mij de eenzaamheid ingestuurd." Dit zei de Iraanse activist en publicist Siamak Tahmasbi donderdag in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol tegen de verdachten die terechtstaan voor een poging hem te vermoorden in zijn woonplaats Haarlem. Het slachtoffer woont de zaak bij met persoonsbeveiliging.

"Jullie denken misschien dat mijn omstandigheden beter zijn dan die van jullie", sprak Tahmasbi tot de verdachten. "Maar de gevangenis waarin ik verblijf, is juist veel zwaarder dan die van jullie. Jullie kunnen vriendschappen sluiten en deelnemen aan activiteiten die voor mij onmogelijk zijn."

Tahmasbi bekritiseert het Iraanse regime. Inlichtingendienst AIVD acht het waarschijnlijk dat de opdracht voor zijn liquidatie daar vandaan komt. In de nacht van 5 op 6 juni 2024 benaderden twee gewapende mannen zijn huis in Haarlem. Tahmasbi drukte op een alarmknop, waarop de politie een Colombiaan en een Tunesiër arresteerde.